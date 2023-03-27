100 منظمة تطالب بوقف انتهاكات الحوثي ضد الصحفيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية من جرائمها بحق اليمنيين المدنيين في مناطق سيطرتها وفي جبهات القتال بتعز ومأرب، وزادت وتيرة انتهاكاتها في مناطق سيطرتها من قتل وتصفية للناشطين واعتقالات وتشريد وجبايات منظمة لصالح قياداتها السلالية وسط صمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية والأممية العاملة في اليمن. وطالبت 100 منظمة حقوقية الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون باليمن، ووقعت على خطاب يطالب الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون. وقالت المنظمات بأنه يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على جميع الأطراف لوقف الانتهاكات ضد الصحفيين. وشددت المنظمات التي طالبت الأمم المتحدة على ضرورة إلغاء المحاكمات الجائرة ومحاسبة المتورطين فيها. على صعيد الانتهاكات الحوثية في العاصمة اليمنية، وثق فيديو مخيف انتشر خلال الساعات الماضية، بين اليمنيين عبر مواقع التواصل ما فعله مشرف حوثي بطفل في صنعاء، فقد ظهر أحد عناصر الحوثيين في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع يركل طفلا في أحد أسواق صنعاء، ثم يرفعه ويرميه على الأرض، وذلك في مشهد وحشي أثار غضبا واسعا، فيما تبين أن الصغير نجل أحد بائعي الفواكه والخضراوات، وركله الحوثي عندما اعترض على ابتزاز المشرف ومسلحين معه لوالده واعتدوا عليه، وفقا لما أفادت وسائل إعلام محلية. مشاهدات يمنية:





يستقبل النازحون شهر رمضان المبارك للعام التاسع على التوالي في ظل أوضاع أكثر فتكا بحياتهم؛ نتيجة للفقر والبطالة وغياب الدعم من قبل المنظمات الإغاثية.



ميليشيات الحوثي تشن حملة جبايات كبيرة لصالح ما تسميه وجبات رمضان.



مراقبون: هجوم ميليشيات الحوثي الذي استهدف قيادات الصف الأول في الجيش اليمني ومحافظ تعز، يعد تطورا خطيرا في مسار الأزمة اليمنية.



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