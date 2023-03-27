الجيش الصومالي يحبط هجوما على قاعدة عسكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدى الجيش الصومالي والمقاومة الشعبية في محافظة هيرشبيلي لهجوم إرهابي فاشل شنته عناصر مليشيات الخوارج على قاعدة القوات في منطقة رون نرغود بمحافظة شبيلي الوسطى. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش ألحق أضرارا كبيرة ضد عناصر ميليشيات المتطرفين وأدى لخسائر فادحة في الأرواح، إلى جانب إفشالها محاولة الميليشيات السيطرة على المنطقة.

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