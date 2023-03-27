مستشارة بايدن تترك منصبها

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وقالت روس، وهي أول أمريكية سمراء ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين «أتطلع إلى العودة إلى ارتداء قبعتي الأكاديمية مرة أخرى، لكنني أترك ورائي إدارة رائعة».
وستعود روس إلى هيئة التدريس في جامعة برينستون في أبريل، حيث شغلت سابقا منصب عميد كلية الشؤون العامة والدولية. وكانت في إجازة خدمة عامة من الأوساط الأكاديمية لقبول ترشيح بايدن لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين، وتقديم التحليل والبحث للاقتصاد في البيت الأبيض.
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