شكرا لقرائتكم خبر بيونج يانج تنتقد تدريبات كوريا وأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت منصات الدعاية السياسية في كوريا الشمالية انتقاداتها لتدريبات الإنزال البرمائي الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس، وألقت باللوم على الحليفين في تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ووفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية فقد بدأت سول وواشنطن الاثنين الماضي تدريبات «سانج يونج» واسعة النطاق لأول مرة منذ خمس سنوات، لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة، وتستمر التدريبات حتى 3 أبريل المقبل.

ورفض موقع «أوريمينجوكيري» حجة الحليفين بأن تدريباتهما المشتركة كانت دفاعية، وقال «الإنزال البرمائي له طبيعة هجومية، وليس دفاعية، وهذه حقيقة يعرفها أي شخص».