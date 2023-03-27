اخبار العالم

بيونج يانج تنتقد تدريبات كوريا وأمريكا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر بيونج يانج تنتقد تدريبات كوريا وأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - واصلت منصات الدعاية السياسية في كوريا الشمالية انتقاداتها لتدريبات الإنزال البرمائي الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس، وألقت باللوم على الحليفين في تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ووفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية فقد بدأت سول وواشنطن الاثنين الماضي تدريبات «سانج يونج» واسعة النطاق لأول مرة منذ خمس سنوات، لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة، وتستمر التدريبات حتى 3 أبريل المقبل.

ورفض موقع «أوريمينجوكيري» حجة الحليفين بأن تدريباتهما المشتركة كانت دفاعية، وقال «الإنزال البرمائي له طبيعة هجومية، وليس دفاعية، وهذه حقيقة يعرفها أي شخص».

كانت هذه تفاصيل خبر بيونج يانج تنتقد تدريبات كوريا وأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا