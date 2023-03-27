بيونج يانج تنتقد تدريبات كوريا وأمريكا

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ووفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية فقد بدأت سول وواشنطن الاثنين الماضي تدريبات «سانج يونج» واسعة النطاق لأول مرة منذ خمس سنوات، لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة، وتستمر التدريبات حتى 3 أبريل المقبل.
ورفض موقع «أوريمينجوكيري» حجة الحليفين بأن تدريباتهما المشتركة كانت دفاعية، وقال «الإنزال البرمائي له طبيعة هجومية، وليس دفاعية، وهذه حقيقة يعرفها أي شخص».
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