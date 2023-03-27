روسيا تحذر من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود تهديدات في توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو على دراية تامة بهذه الإمدادات. وقال بوتين عبر قناة «روسيا 24» «بالطبع، هناك تهديدات، عندما يتم توريد الأسلحة إلى دولة نحن في حالة نزاع معها، فهذا يمثل تهديدا على الدوام. بالنسبة لما تعنيه التهديدات لنا، وكيف يمكن تقييمها، فبالطبع، نحن على دراية تامة بخطط التوريد هذه»، وفقا لما نقلته قناة «آر تي» الروسية.

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