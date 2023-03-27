شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: بدء جلسات الحوار الوطني نقطة انطلاق لأهم حدث سياسي فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن محمد مصطفي أبو شامة، المتحدث باسم حزب الاتحاد، قرارات ومقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني، وعلى رأسها اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، بجانب استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاء.

وأكد على أهمية هذه القرارات، مشددًا على أنها إيجابية وجاءت في توقيت مناسب، وخاصة فيما يتعلق بتحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطني ، الذي كان مطلبًا رئيسيًا خلال الفترة الماضية.

وواصل قائلًا:" طالما تحدث الجميع وطالبوا بخطة واضحة للحوار الوطني، ولكن ما حدث اليوم شيء ايجابي، وفرصة لبداية مشاركات وطنية حقيقية"، موجهًا الشكر للقائمين على الحوار الوطني.

وشدد أن امانة الحوار الوطني تحولت لطرف فاعل ومكمل ، مضيفا :"اعتقد ان استمراره سيحيي الحوار الوطني ، وتحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطني سيكون نقطة انطلاق هامة للغاية، وسيحسم كل الجدل".

وواصل:"تحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، سيكون نقطة بداية حقيقية لاهم حدث سياسي في 2023، ونتمني الاصطفاف الوطني حول الدولة المصرية والرؤى المشتركة ".