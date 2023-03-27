رئيس الحركة الوطنية: بدء الحوار الوطني يرسم خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالبيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني، والذى يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية كونه يتضمن إعلان البدء رسميا فى الحوار الوطنى مايو المقبل من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار ونزاهة النوايا تجاه وضع منظومة سليمة تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضى كافة الأطراف ويتم ترجمتها إلى قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة فى المشهد العام.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية أننا أمام تجربة تتوافر فيها كافة معايير النجاح خاصة وأن المصلحة العامة هى المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية لأن الأمر متعلق بمستقبل وطن وجمهورية جديدة نسعى جميعا نحو المشاركة فى بنائها جمهورية جديدة الخلاف فيها لا يفسد للوطن قضية خاصة وأن هذه الجلسات تعد الأولى من نوعها فى تاريخ مصر.

وتابع اللواء رؤوف تصريحاته الإعلامية التى صدرت عنه منذ قليل، مؤكدا على كل مؤسسات الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير المناخ المناسب والبيئة الصحية التى تساعد على إنجاح التجربة مشيرا إلى أن التأكيد على استمرار الإشراف القضائى على الاستحقاقات الانتخابية توجه محمود وإيجابى يعكس حرص الجميع على توافر النزاهة وإخراج أى مشهد انتخابى نزيه.