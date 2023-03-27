شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا تثمن انطلاق الحوار الوطنى.. تيسير مطر: يتوافق مع انطلاق الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، تحديد مجلس أمناء الحوار الوطنى موعد انطلاق جلسات الحوار الوطنى.

ووجه النائب تيسير مطر، الشكر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها الشكر أيضا لمجلس أمناء الحوار الوطنى على استجابته السريعة لمطالبة تحالف الأحزاب المصرية بتحديد موعد لانطلاق الحوار الوطنى.

وقال "مطر": إن كثيرا من أبناء الوطن يعولون على الحوار الوطنى لطرح أفكارا جديدة تواجه تحديات الدولة المصرية وسط الأزمات التى يشهدها العالم، مؤكدا أنه تحالف الأحزاب المصرية يرفع دوما شعار بالحوار نجنى الثمار.

وأوضح "مطر" أن الحوار الوطنى فرصة لجميع القوى السياسية الوطنى لإبداء رأيهم فى القضايا والمحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المحاور، مؤكدا أن بدء الحوار الوطنى يرسم خارطة الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، وجه منذ أيام قليلة سؤالا للدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، عن أسباب تأخر انطلاق الحوار الوطنى حتى الآن.. داعيا التعجيل بانطلاق الحوار الوطنى.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب، أن هناك آمالا عريضة على الحوار الوطنى لوضع رؤى وتصورات، بشأن جميع التحديات التى تواجه المصريين فى الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

وأكد أن جميع الأحزاب والقوى السياسية قدمت رؤيتها بشكل كامل بشأن محاور الحوار الوطنى، سواء الاقتصادى أو السياسى أو الاجتماعى، مشددا على ضرورة سرعة انطلاق الحوار الوطنى الذى مر على دعوته ما يقرب من عام.