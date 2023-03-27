شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: قرارات الحوار الوطنى خطوة مهمة وضمانة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالخطوات التي يتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرارته التي صدرت مؤخرا، وعلى رأسها اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم.

وقال، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تحديد موعد لبدء جلسات الحوار الوطني، بمثابة خطوة هامة، تؤكد جدية القائمين علي الحوار، وتعطي ثقة وضمانة لكل الأحزاب والأطياف الأخرى بالمجتمع.

وواصل: "هذه خطوة مهمة جدا وإن كانت تأخرت كثيرا، ولكن كما يقولون، إن تأتى متأخرا خيرا من أن لا تأتي".

وأشار إلى أن الجلسات ستكون فرصة حقيقية لبحث الواقع السياسي والمشاكل الحقيقية وتبادل الآراء وتحديد المواقف، مضيفا :"نتمني أن تكون النقاشات جادة ويتم الاستماع لكافة الآراء، ومنح فرصة للأحزاب ".

كما ثمن مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، مؤكدا أن هذا المقترح هام جدا وعليه إجماع كبير.