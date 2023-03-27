السعودية تستضيف القمة العربية في 19 مايو المقبل

أعلنت جامعة الدول العربية أن القمة العربية الـ 32 ستعقد في المملكة في 19 من مايو المقبل. وأفادت الجامعة بأن القمة المرتقبة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهيدا لانعقادها على مدار 5 أيام. يذكر أنه من المنتظر أن يشهد عام 2023 أيضا انعقاد كل من القمة العربية الأفريقية في المملكة وقمة عربية تنموية في موريتانيا.



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