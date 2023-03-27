وجاء الانتصار الدبلوماسي للصين مع تصاعد التوترات بين بكين والولايات المتحدة، بما في ذلك إصرار الصين المتزايد تجاه تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، وإشارات إلى تنامي النفوذ الصيني في أمريكا اللاتينية.
فيما حذر محللون من تداعيات العلاقات التي تشكلت حديثًا بين الصين وهندوراس. وذكر المحلل السياسي جراكو بيريز في هندوراس أن علاقات بكين ستسلط الضوء على الفوائد، بما في ذلك الاستثمار وخلق فرص العمل، «لكن هذا كله سيكون وهميًا».
وأشار إلى أنه على مدى عقود، استثمرت الصين مليارات الدولارات في الاستثمار ومشاريع البنية التحتية عبر أمريكا اللاتينية. وتُرجم هذا الاستثمار إلى قوة متزايدة للصين.
كانت هذه تفاصيل خبر تنامي قوة الصين بعد انفصال هندوراس عن تايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.