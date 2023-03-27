تمويل فيدرالي لولايات أمريكية ضربها الإعصار

بعد اجتياح الإعصار الميين دلتا الميسيسيبي، وهي واحدة من أفقر المناطق في ولاية ميسيسيبي، أصدر الرئيس جو بايدن إعلانًا طارئًا وأتاح لهم التمويل الفيدرالي وبخاصة لمقاطعات كارول وهامفريز ومونرو وشاركي، لأنها المناطق الأكثر تضررًا من الإعصار.

ويمكن استخدام التمويل الفيدرالي لجهود الإنعاش بما في ذلك الإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل والقروض التي تغطي خسائر الممتلكات غير المؤمنة والبرامج الفردية والتجارية الأخرى، بحسبما قال البيت الأبيض في بيانه.

وقُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا وأصيب العشرات في ولاية ميسيسيبي حيث اجتاحت العاصفة عديدا من البلدات في مسارها الذي استمر لمدة ساعة. واستأنفت طواقم البحث والإنقاذ المهمة الشاقة المتمثلة في الحفر وسط حطام المنازل المدمرة والمباني التجارية والمكاتب البلدية بعد نزوح مئات الأشخاص.