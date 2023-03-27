انت الان تتابع خبر احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات.. تصعيد من قبل المتظاهرين في الناصرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن " المتظاهرين قاموا بحرق اطارات في تقاطع البهو في محافظة الناصرية احتجاجا على موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات".

واضاف أن "المتظاهرين اتخذوا هذه الخطوة كاجراء تصعيدي لرفض القانون وعدم تمريره بصيغته الحالية".



وعقد مجلس النواب، مساء الأحد، جلسة له بحضور 189 نائباً، وقرر استئناف التصويت على تعديل قانون الانتخابات.