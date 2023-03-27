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احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات.. تصعيد من قبل المتظاهرين في الناصرية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن " المتظاهرين قاموا بحرق اطارات في تقاطع البهو في محافظة الناصرية احتجاجا على موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات".

واضاف أن "المتظاهرين اتخذوا هذه الخطوة كاجراء تصعيدي لرفض القانون وعدم تمريره بصيغته الحالية".


وعقد مجلس النواب، مساء الأحد، جلسة له بحضور 189 نائباً، وقرر استئناف التصويت على تعديل قانون الانتخابات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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