شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات تصدر نشرتها الدورية حول التدابير الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات العدد الثاني من نشرتها الدورية ربع السنوية (يناير – مارس 2023) حول التدابير الوطنية التي تتخذها مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بأفرعها الخمس السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتستند هذه النشرة في المقام الأول الي النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لرصد وتقييم هذه الإنجازات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق من قبل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحادي عشر من سبتمبر 2021 لتكون أحد احجار الزاوية لجمهورية جديدة ترتقي بجودة حياة المواطن وتنمي وعيه وقدرته على التمتع بكامل حقوقه وحرياته المكفولة دستورياً.

تستند منهاجية هذه النشرة الي تصنيف الجهود والتدابير المتخذة بحسب الحق الذي يتأثر بها وفقا للتسميات المعتمدة لدي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها خطة العمل الوطنية التي تسعي الي تعزيز حقوق المواطن وحرياته الأساسية.