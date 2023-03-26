شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من هاري كين عقب تألقه مع منتخب إنجلترا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق هاري كين لاعب منتخب إنجلترا، على تألقه مع منتخب بلاده، ضد أوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز أمام نظيره منتخب أوكرانيا، بهدفين نظيفين، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

وقال هاري كين في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: لقد كان أسبوعًا مميزًا حقًا، بدأ الأمر خلال مواجهة إيطاليا وتحطيم الرقم القياسي والفوز، كانت ليلة سحرية.

وأشار: بعد ذلك فزنا على أوكرانيا، هذا ما جعلنا في وضع رائع في التصفيات، لقد كان هذا الأسبوع مثاليًا.

وأردف: لقد كان الأمر جنونيًا خلال الأيام القليلة الماضية، كان والدي وأخي في نابولي، لذلك شاركت تلك اللحظة معهم، كان لدي زوجتي وأطفالي هنا اليوم وتلك ذكريات ستبقى معي دائمًا.

وواصل: أنا فخور بالأولاد لاستمرار تركيزهم وإنجاز المهمة، إنه يظهر نوع الفريق الذي نحن عليه، شعرنا جميعًا بخيبة أمل بعد كأس العالم ولكن ما يتعين عليه الفريق الجيد هو العودة، لقد قدمنا أدائين رائعين وهذا يظهر عقلية الفريق.

وأتم: من الواضح أن هناك الكثير من الأمور التي تجري في توتنهام لكنني استمتعت حقًا هذا الأسبوع مع إنجلترا، هذا هو الشيء الأكثر أهمية والآن حان الوقت للعودة إلى فريقي.