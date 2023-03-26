انت الان تتابع خبر البرلمان يُصوت على تعديل ثلاث مواد في قانون الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُصوت على تعديل المادة ٢ من القانون".

وأضاف البيان أن المادة تتضمن "الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ۹ / ۱۲ / ۲۰۱٣ لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين)".

ولفت البيان الى أن "مجلس النواب يُصوت على تعدل المادة (٦) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي:.

اولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰م.

ب: بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل ٤٥ يوما ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن ٩٠ يوماً.

ج : تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (٤٥) يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها.

رابعاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.

خامسا: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات.

وعقد مجلس النواب، مساء الأحد، جلسة له بحضور 189 نائباً، وقرر استئناف التصويت على تعديل قانون الانتخابات.