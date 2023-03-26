انت الان تتابع خبر مجلس النواب يستأنف التصويت على تعديل قانون الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استأنف مجلس النواب، مساء الأحد، التصويت على تعديل قانون الانتخابات.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يستأنف التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨".

وعقد مجلس النواب، مساء الاحد، جلسة له بحضور 189 نائباً.

وصوت مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، على 16 مادة من تعديل قانون الانتخابات، قبل أن يرفع جلسته الى أمس السبت ومن ثم تم تأجيلها الى اليوم الأحد.