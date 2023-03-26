شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس "الصحفيين" يصلون مقر النقابة لبدء أول اجتماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، الى مقر نقابة الصحفيين، لبدأ اجتماع مجلس النقابة لتشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية.

كما وصل كلا من إبراهيم أبو كيلة وجمال عبدالرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتى وأيمن عبد المجيد وعبد الرؤوف خليفة ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل ودعاء النجار من أعضاء مجلس النقابة.

أكد الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة يعقد اجتماعا مساء الأحد، لتشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية في النقابة، مضيفا أنهم يحرصون على تشكيل هيئة المكتب بالتوافق بين كافة الأعضاء.

وأضاف البلشى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه متواجد يوميا في النقابة لإدارة شئون النقابة، وإنهاء كافة الأوراق الخاصة بالزملاء، مشيرا الى أن مجلس النقابة يدرس إقامة فطار جماعى للصحفيين بمناسبة مرور 82 عاما على إنشاء نقابة الصحفيين.

أعلنت نقابة الصحفيين عن تدشين وتوثيق الحسابات الرسمية لها على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها أحد آليات التواصل مع الصحفيين ونشر أخبار وبيانات النقابة.

وذكرت النقابة - في بيان لها اليوم السبت - أن هذه الخطوة تأتي كبداية لتطوير شامل في منظومة العمل الإداري داخل النقابة ومنها التطوير التكنولوجي، بما يليق بنقابة الصحفيين العريقة التي تأسست عام 1941.

وتم توثيق حساب النقابة الرسمي على فيس بوك وإنستجرام، وجار توثيق حساب تويتر.

روابط الحسابات: فيس بوك: ‏https://www.facebook.com/EJS1941، إنستجرام:

‏https://www.instagram.com/EJS.1941، تويتر: ‏https://twitter.com/EJS1941.