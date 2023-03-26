شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب ترصد جهود الدولة المصرية فى دعم العمل الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال إنفوجراف، جهود الدولة المصرية في دعم العمل الأهلي، وأسباب صدور قانون التظاهر وجهود الدولة لاحتواء الجميع، وكيف راعت مصر حقوق الإنسان عند تطبيق عقوبة الإعدام، جاء ذلك ردا على التقرير النصف سنوي المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات.

يذكر أن وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقى السفير الكوري الجنوبي "هونج جين ووك".

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا المشتركة؛ ومنها كيفية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار في الطاقة النظيفة والحوكمة، ومسارات التعاون في مجالات السياحة والآثار والثقافة والاستثمار التكنولوجي والتعليم الفني، وكذلك فرص التبادل الطلابي وتبادل الخبرات البرلمانية.

كما تناول اللقاء مستجدات الحوار الوطني وجهود لجنة العفو وتمثيل المرأة و الشباب في المناصب القيادية و البرلمانية.

وأكد وفد التنسيقية، على ضرورة التعاون بين دول الجنوب العالمي، في كل المجالات في ظل الأوضاع العالمية المضطربة وخاصة في المجالات التنموية وقضايا المصير المشترك لهذه الدول.

وأثنى السفير الكوري الجنوبي على العلاقة المميزة بين البلدين وسبل التعاون في مختلف المجالات من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

في نهاية اللقاء، أهدى الوفد ميدالية التنسيقية للسفير الكوري الجنوبي تقديراً له.

وحضر اللقاء من جانب التنسيقية، النائبة أميرة صابر، والنائب نادر مصطفي، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة راجية الفقي، والنائب رامي جلال، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية.