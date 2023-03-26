شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة لـ"ثقافة الشيوخ": إجراء 28 زيارة افتراضية للآثار المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، خلال اجتماعها اليوم الأحد، ملف السياحة الرقمية واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في قطاع السياحة، في ضوء الاقتراح برغبه المقدم من النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

وفي استعراض اقتراحه، قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، إن السياحة الرقمية أحد المنتحات السياحية المهمة في العالم، لافتاً إلى أنه يمكن حالياً من خلال زيارات افتراضية، للتعريف بالآثار وزيارة الأماكن السياحية بشكل مجسم وحتى بالصوت من خلال التقنيات الحديثة مثل " vr" أو غيرها.

وأضاف "مصطفي"، أن الواقع الافتراضي أصبح مهما في السياحة، حيث يمكن استخدام كل البيانات عبر تطبيقات حديثة للزيارة والاطلاع على الحضارات ومعرفة الاثار والزيارات الافتراضية ورؤية حية وربما بالصوت والصورة مثل الميتافيرس.

وتابع " مصطفى" أن التطبيقات التكنولوجية، والسياحة الرقمية، تزيد من كم فرص العمل وليس تقليل فرص العمل، حيث تظهر فرص جديدة مثل المرشد السياحي الرقمي "أون لاين " من خلال خاصية 3d التطبيقات الحديثة، حيث أنه تم عمل تطبيق شاشات البوابة اليكترونية إلي العالم الاخربشرم الشيخ لعمل تواصل بين شخصين في مكان مختلف من العالم.

من جانبه، أكد محمود مسلم رئيس اللجنة أن العالم يمر بتطور تكنولوجي رهيب في كافه المجالات، ما يؤكد أهمية السياحة الرقمية، لافتا إلى متابعة اللجنة ملف التطور الرقمي لانه ملف مفتوح والمجال ممتد و والتطورات تفوق التصور.

وعلق خالد شريف ، مساعد وزير السياحة والاثار للتحول الرقمي بتأكيده اهتمام وزارة السياحة السياحة الرقمية والتغيرات التكنولوجية مما خلق انماط سياحية جديدة خاصة بعد احداث كورونا حيث تم تطوير موقع التنشيط السياحي واطلاق موقع جديد للسياحة المصرية منذ شهرين، مشيرا إلي أن الوزارة نظمت 28 رحلة او زيارة افتراضية للمواقع السياحية بتقنيات حديثة.

وقال "شريف" إن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لديها محتوى رقمي لكل المعالم الاثرية تتاخ في الرحلات الافتراضية ونشجع القطاع الخاص للاستفادة من المحتوى الرقمي، مشيرا الى استخدام رحلات افتراضية عبر تقنية الميتافرس بالتعاون مع شركة خاصة وتم ايضا بالتنسيق المرشد الرقمي ويتم بالتعاون مع المرشيدين السياحيين للشرح الرقمي والافتراض لمحتوى المتحف او المعبد.

بدورها أكدت ايتن فؤاد ممثل هيئة تنشيط السياحة اهتمام الهيئة بالتحول الرقمي ووجود ادوات رقمية تخاطب السائح وهناك "ابليكشين" للحصول على المعلومة السياحية للسائح وتوجد عدد من المنصات، فيما أكد أحمد عادل نور، ممثل وزارة الاتصالات علي التعاون مع وزارة السياحة لتقديم التطبيقات التكنولوجية وهناك مشروعات عديدة.

واقترح طارق تهامي على ممثلي وزارة السياحة الاهتمام بافكار مبتكرة مثل وجود العاب اليكترونية على شكل فراعنة او شخصيات فرعونية ومصرية مثل توت عنخ امون.

فيما اكد النائب جيفارا الجافي ان الزيارات الافتراضيية من خلال تقنية الvr من تساعد على زيادة عدد السياح ولا تؤثر على الزيارات الحقيقة حيث تخلق جذب وتشويق اكبر وانه لا تعارض بين الزيارات السياحية الفعلية والزيارات الافتراضية.

و استشهد النائب علاء مصطفى بمسلسل \"الصفارة\" خلال بحث بطل المسلسل عن تطبيق عن السياحة الرقمية هو ما كان له اثر ايجابي على مواقع التواصل الاجتماعي حيث زادت عمليات البحث عن التطبيق.

وعلق خالد شريف مؤكدا عمل على قيام السياحة بعمل تطبيقات افتراضية باحدث التقنيات ويتم عمل بالفعل قاعة افتراضية للاثار الغارقة في الاسكندرية بالاضافة الى انه تم 28 زيارة افتراضية مع وجود لجنة للتحول الرقمي بالوزارة لمتابعة احدث التطبيقات التكنولوجية.