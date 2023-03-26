شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج على نفقة الدولة متاج للجميع.. شروط استرداد تكاليف العلاج.. "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "يهم الملايين.. شروط استرداد تكاليف علاج المنتفعين بالتأمين الصحي وشروط العلاج على نفقة الدولة"، استعرض خلاله 7 حالات لابد أن ينطبق عليهم الشروط، و6 مستندات لابد من توافرها، و8 شروط تكفل الحق لصاحبه، خاصة وأن المشرع الدستوري قد أعلي من شأن التضامن الاجتماعي وجعله أساسا من الأسس التي يقوم عليها بنيان المجتمع المصري والدولة المصرية، وإليكم التفاصيل كاملة:

يهم الملايين.. شروط استرداد تكاليف علاج المنتفعين بالتأمين الصحي وشروط العلاج على نفقة الدولة.. 7 حالات لابد أن ينطبق عليهم الشروط.. و6 مستندات لابد من توافرها.. و8 شروط تكفل الحق لصاحبه



برلمانى