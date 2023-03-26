بتوجيهات القيادة.. نقل 3 مواطنين من الكويت إلى السعودية

إنفاذا لتوجيهات القيادة، نقلت السفارة السعودية في الكويت، 3 مواطنين تعرضوا لحالة طبية حرجة. وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: إن عملية نقل المواطنين إلى المملكة جرت بالتنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع السعودية، عبر طائرة إخلاء طبي.



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