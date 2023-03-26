شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يستعرض جهوده أمام "الشيوخ" حول التوعية بالأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، موضوع جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم وتمكين الشباب والتوعية بأهمية مخاطر الأمن السيبراني.

واستعرض، أحمد حلمي مسئول قطاع الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ،جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال حماية حقوق المستخدمين والتوعية بأهمية موضوعات الأمن السيبراني.

وشدد علي أهمية اطلاع النواب على جهود حماية حقوق المستخدمين وموضوعات الأمن السيبراني للتوعية بضرورة الحفاظ على البيانات والحسابات الشخصية علي مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي وذلك بالتواصل مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

وأشار إلي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قام بإنشاء المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) في أبريل 2009،ويعمل المركز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يقدم الدعم اللازم لحماية البنية التحتية القومية للمعلومات الهامة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وقطاعات أخرى.

وأوضح أن فريق العمل بالمركز يضم متخصصين على أعلى مستوى يقومون على مدار الساعة بمراقبة الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث وتحليل معامل الطب الشرعي الرقمي وتحليل البرمجيات الخبيثة والهندسة العكسية، ويتمثل الهدف الرئيسي للمركز في تعزيز أمن البنية التحتية المصرية للاتصالات والمعلومات من خلال اتخاذ إجراءات استباقية، وجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالحوادث الأمنية، والتنسيق والوساطة بين الأطراف المعنية في حل تلك الحوادث الأمنية والتعاون الدولي مع فرق الاستجابة لطوارئ الحاسبات والشبكات في الدول الأخرى.