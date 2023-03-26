شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يسعى لتأمين جوهرة الفريق.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد هالاند

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة مانشستر سيتي، تسعى لتجديد عقد النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، على أن إدارة نادي مانشستر سيتي تستعد لمنح هالاند أعلى راتب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لمنع انتقاله إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي بدأت مفاوضات مع ممثلي هالاند للتوصل لاتفاق قبل نهاية الموسم ومنحه راتبًا يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع هالاند، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد حتى 2027، مع تقارير تشير لوجود شرط جزائي يسمح له بالرحيل صيف 2024 مقابل حوالى 200 مليون يورو.

وسجل المهاجم النرويجي 42 هدفا فى كل المسابقات هذا الموسم، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وهدافي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يأمل في التعاقد مع هالاند

والجدير بالذكر أن ريال مدريد، يأمل في ضم هالاند، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، مستفيدا من البند الذي يسمح برحيله مقابل 200 مليون يورو.

