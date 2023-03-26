شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ توصى بإنشاء مستشفى جامعى بمحافظة الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن "إنشاء مستشفى جامعى القاعة الزرقاء محافظة الوادى الجديد".

وأوصت لجنة التعليم بإرسال طلب مناقشة الاقتراح برغبة، المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مستشفى جامعي بمحافظة الوادي الجديد، إلى وزارة التعليم العالى.

وقال النائب مؤمن معاذ، فى كلمته خلال الاجتماع، أنه يطالب بإدراج إنشاء المستشفى الجامعى خلال الخطة الاستثمارية الحالية،حيث يعاني المواطنين من عدم وجود مستشفى جامعى، بمحافظة الوادى الجديد ويذهبون إلى مستشفى أسيوط الجامعى.