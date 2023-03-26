شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية راجية الفقى تدعو الحكومة لتطبيق تعيين نسبة 5% بمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوزارة الشباب، علي جهودها التي تقدمها، وخاصة جهودها المقدمة لفئة ذوي الإعاقة، مطالبة بذل المزيد من المجهود من قبل وزارة الشباب لدعم ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة "استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وقالت "الفقي" : "ذوو الإعاقة متميزين جدا في الرياضة " داعية لتوفير لغة الإشارة داخل مراكز الشباب من أجل لتعليم لغة الإشارة للتواصل والتعامل، كما طالبت وزارة الشباب تطبيق نسبة التوظيف 5 % لذوي الإعاقة المنصوص عليها بالقانون، مضيفة: "ولو في إتاحة لتزويد هذه النسبة يكون أفضل نظرا لأن أصحاب القدرات الخاصة لديهم طاقات جيدة جدا ".

واقترحت " الفقي " توفير مراكز للحرف اليدوية داخل مراكز الشباب لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، كما دعت أن يتم تعاون بين المجلس القومي لشئون الإعاقة ووزارة الشباب، مشيرة إلى أن المجلس القومي لشئون الإعاقة هو الجهة المعنية بذوي الإعاقة.

كما دعت أن يتم إعفاء المعاقين من رسوم الاشتراك بمراكز الشباب، مؤكدة أن مراكز الشباب تعتبر بمثابة أماكن لممارسة الرياضة والتعليم لذوي الإعاقة".