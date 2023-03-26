شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يدعو وزيرى التضامن والصحة لحضور مناقشة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مجلس الشيوخ حضور وزيري التضامن والصحة، الجلسة العامة لمجلس غدا الإثنين، لاستكمال مناقشة "استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع. لاستكمال طلب المناقشة العام

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة اليوم: "حرصا على الصالح العام للمواطنين لا يمكن أن نترك الأمر وسوف نستمع إلى وزير الشباب في هذا الأمر وحتى لا نحمله المسئولية كاملة ونظرا لأهمية الموضوع نستكمل باكر المناقشة مع دعوة وزيري التضامن والصحة لحضور الجلسة لاستيضاح سياسة الحكومة في دعم قادرين باختلاف ".

استعرض النائب هشـام سـويلم، مقدم طلب مناقشة عامة، وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشـأن "استيضـاح سياسـة الحكومـة ممثلـة فـى وزارة الشباب والرياضـة بشـأن تطبيـق المـادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذيـة للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشـأن حقـوق الأشخاص ذوى الأعاقـة وتفعيـل دور مراكـز الشـباب وتـوفير أمـاكن ملائمـة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الأعاقـة ودمجهم مع المجتمع.

ووجه "سويلم" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الـ10 من رمضان، كما أشاد بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من المبادرات التي تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وذكر النائب في طلب المناقشة، أن مراكز الشباب والنوادي لها دور فعال في دمج وتفعيل دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم المحلي، مشيرا إلى أن مشكلة المعاق والإعاقة تكمن في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة التي تضع قيودا وعقبات نجدها غير مبررة ولا تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية والرياضية.