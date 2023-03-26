شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يقترح تخصيص موظف للتعامل مع ذوى الهمم داخل الأندية ومراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وزارة الشباب والرياضة بتخصيص شخص فى أى نادى أو مجال رياضى يكون دوره التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بالتيسير أو حل مشاكلهم، مضيفا فى حديثه لوزير الشباب أشرف صبحى: "أعتقد هذا الأمر يسهل عليهم ومن ثم يكون شيء عظيم إن أمكن تطبيق".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام سويلم وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشـأن "استيضـاح سياسـة الحكومـة ممثلـة فـى وزارة الشباب والرياضـة بشـأن تطبيـق المـادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذيـة للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشـأن حقـوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيـل دور مراكـز الشـباب وتـوفير أمـاكن ملائمـة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الأعاقـة ودمجهم مع المجتمع.

بدورها قالت هبة شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، إنه فيما يتعلق بذوى الاحتياجات الخاصة فإن هناك أهمية دور الوعى فى تجديد الصورة النمطية لهم، وهنا من الممكن أن ندمجهم فى الحديث مع المرأة فهناك تمكين كبير على المستوى الحكومى الأعلى للمرأة، وهذه صورة إيجابية، ولكن على المستوى الجهاز التنفيذى نحتاج إلى مزيد من التمكين لذوى الاحتياجات الخصة والمرأة فى هذا الصدد.

بدوره قال أبو النجار المحرزى عضو مجلس الشيوخ، إن وزارة الشباب لا تهتم سوى بكرة القدم فقط، موضحا أن الدستور يحمى ذوى الاحتياجات الخاصة، والقانون أيضا، لكننا نحتاج إلى آلية لتنفيذ هذه القوانين، كما أشار إلى أهمية نشر ثقافة احترام الآخرين فى مصر.

ودعا وزير الشباب والوزراء المعنيين العمل على نشر ثقافة كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة .

بدوره قال عبد الوهاب عبد الرازق :"أضم صوتى لصوتك لأن الأمر يحتاج إلى المزيد من التطبيق الصحيح خاصة فى هذا الإطار".

فيما قال أشرف أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، أن مجلسنا الموقر كان له السبق فى تغيير مسمى ذوى الإعاقة إلى ذوى القدرات الخاصة، موضحا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالفئات ذوى الاحتياجات الخاصة، مقترحا اختيار يوم بعينه يكون يوم للاحتفال بذوي القدرات الخاصة بخلاف اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة.

وأكد محمد عريبى عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس يولى اهتماما كبيرا بذوى القدرات الخاصة، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من مراكز الشباب فى مصر ومن الممكن تجهيز بعضها للتعامل مع ذوى القدرات الخاصة، موضحا أنه على سبيل المثال يوجد فى محافظة الغربية 284 مركز شباب، ولو تم تخصيص 4 منها فقط للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، سيساعد هذا الأمر كثير فى حل مشكلات القدرات الخاصة فى التعامل مع الأندية ومراكز الشباب.

وقال خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، إننا نقدر اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بالخدمات الخاصة بذوى الهمم كما أنه فى الوقت الذى توجه فيه القيادة السياسية بالتسهيل على ذوى القدرات الخاصة وصدور كثير من القوانين والقرارات فى هذا الصدد، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه القرارات والتوجيهات مطالبا الجهات المعنية التحرك لتنفيذ هذه القرارات لمساعدة ذوى القدرات الخاصة.