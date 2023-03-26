شكرا لقرائتكم خبر عن فريد من نوعه.. حكم قضائى ينصف الآباء المتضررين بتنفيذ 4 طلبات.. عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "فريد من نوعه.. حكم قضائى ينصف الأباء المتضررين بتنفيذ 4 طلبات"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادر عن محكمة أسرة وادى النطرون الجزئية، مأمورية استئناف عالى دمنهور، يهم الأباء المتضررين، بتمكين الأب من رؤية صغاره مرة كل أسبوعين، والإستضافة مرة كل أسبوعين أيام الدراسة، وأسبوع من كل شهر في الأجازة المدرسية، واصطحابهم أيام العيد، وإليكم التفاصيل كاملة:

فريد من نوعه.. حكم قضائى ينصف الأباء المتضررين بتنفيذ 4 طلبات.. تمكين الأب من رؤية صغاره مرة كل أسبوعين.. والإستضافة مرة كل أسبوعين أيام الدراسة.. وأسبوع من كل شهر في الأجازة المدرسية.. واصطحابهم أيام العيد

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