شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فريد يطالب بدور حقيقى للمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدور حقيقي للمجلس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر .

وأضاف النائب محمد فريد:" الدستور والتشريعات تكرس حقوق ذوي الإعاقة، ولدينا اهتمام سياسي وإرادة سياسية حقيقية لتطبيق ما ورد في القوانين و الدستور، ولكن لدينا تحديات تتعلق بالسياسات التنفيذية وهو ما يمكن أن نطلق عليه "إعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة" .

وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدينا استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان والمشكلة الحقيقية تكمن في أن المجلس القومي لذوي الإعاقة لا يقوم بدوره، ولا بد من الإسراع في إصدار كروت الخدمات المتكاملة، ومواجهة كافة المعوقات التي تعترض تحقيق الأهداف والسياسيات على أرض الواقع .

وأختتم النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، حديثه قائلا :"لا بد من تفعيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ليقوم بالمهام الموكلة إليه، فالمجتمع قوي بقوة أضعف شخص فيه، وذلك لن يأتي إلا بقيام هذا المجلس بدوره" .