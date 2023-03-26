شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: دراما المتحدة حققت المعادلة الصعبة بنموذج رائد يحارب الفكر بالفكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان بالوجبة الدرامية المتكاملة والمتنوعة، والتي ضربت نموذجا رائدا في إعادة الفن لدوره المهم في تنوير العقول والمشاركة بقوة في معركة الوعي بمحاربة الفكر بالفكر، لمخاطبة المواطن البسيط بتغيير حقيقة المحتوى المقدم له ليكون هادف وناقل للقيم والسلوك التي تساهم في بناء المجتمع وإحياء تراثنا الثقافي.

وأشار "العسال"، إلى أن الشركة المتحدة من خلال ما تقدمه من مسلسلات درامية متنوعه، تستعيد دور الفن فى إعادة بناء الهوية الوطنية، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، وتسعى لضرب التماسك المجتمعي بإثارة الفتن أو الشائعات والحد من محاولات التضليل، كما أنها استطاعت إعادة المشاهد المصري والعربي للشاشة الصغيرة، فضلا عن دورها في تغذية الانتماء الشعبى بتقديم وجبة وطنية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن دراما رمضان تدخل كل بيت مصري، وهو ما حرصت عليه من خلال وضع خارطة للموسم تتنوع ما بين الأعمال التاريخية والوطنية، الدينية، والكوميديا، والدراما الاجتماعية علاوة على الروائية، مؤكدا أنها تمسكت بتجسيد بطولات أبنائنا البواسل من رجال الشرطة والجيش وتوثيق ما يقدمونه من تضحيات، والتي ساهمت في شحن العقل والوجدان المصرى بالوطنية وتعريف النشء والأطفال بأبطالنا ليكونوا قدوى يحتذون بها في مستقبلهم.

واعتبر أن ما قدمته من إبداعات درامية متميزة بلورت هذا الدور التوعوى والتنويري بنقل حقيقة المعارك التى تخوضها الدولة مع الإرهاب، مؤكدا أنها جعلت مختلف الأعمار حريصة على المشاهدة وارتبطت كل الطبقات الاجتماعية بتلك الأعمال الدرامية، بل وحظيت بإعجاب مصري وعربي، قائلا: "أعادت التفاف كافة الفئات حول الشاشة بتوثيق مرحلة هامة من عمر الوطن والتعريف بحقيقة ما كان يحاك ضد مصر من مؤامرات بسرد للأحداث بالصوت والصورة تتوارثه الأجيال".

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في جذب الأنظار محليا وإقليميا بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان، وهو ما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التى تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتَجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقال "محسب"، إن الشركة المتحدة تمكنت من تقديم محتوي درامي مميز مناسب للأطفال يساهم في ترسيخ القيم الدينية المجتمعية، وأهم ما يميز هذا المحتوي انه جاء بعد سنوات من غياب محتوي موجه للطفل المصري، لنتركه فريسة إلى ثقافات أخري لا تناسبنا اجتماعيا ودينيا، مؤكدا أن محتوي الطفولة له أهمية كبيرة في تعزيز مشاعر الولاء والإنماء لهذا الوطن، لافتا إلى أن المحتوي الدرامي عكس تقدم كبير في الصناعة تناسب التطور التقني في العالم، لتقديم أفضل صورة ممكنة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة من خلال اختيار المحتوي الجاذب والهادف في نفس الوقت، لتخلف قواعد جديدة المنافسة داخليا وخارجي، موضحا أن الدراما عانت لسنوات من سيطرة أعمال لا تعبر عن مجتمعنا وإنما استثناءات بسيطة وتم تصديرها باعتبارها المجتمع المصري وكان المبرر دائما انها النوع الذي يحظي بقبول الجمهور، حتى جاءت المتحدة لتثبت عكس ذلك وتحققق مزيج مميز من الأعمال الدرامية التى لفتت الأنظار في الخارج قبل الداخل.

وشدد محسب ، على قدرة الشركة المتحدة خلال السنوات الأخيرة على إنقاذ صناعة الدراما من الانهيار، لتضعها على طريق النجاح والتقدم والازدهار، من خلال خطة قوية لتنظيم الصناعة وإعادة بناءها بما يتناسب مع التطورات العالمية في سوق الدراما، لتجد لنفسها مكانا للمنافسة مرة أخري إقليميا، بعد أن سحب منها البساط لسنوات، مشددا على أن الدراما أحد أدوات الدولة لصناعة الوعي والتى لا يجب إغفالها والعمل على تقويتها وتعزيز قدرتها.