شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية الوفد يطالب بتدريب موظفى الدولة على التعامل مع ذوى الاعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، دعم القيادة السياسية حقوق ذوي الإعاقة، مطالبا بتنفيذ 3 توصيات أولها تدريب وتثقيف وتعليم موظفو الدولة التعامل برفق مع ذوى الإعاقة، وكذا توجيه اللجان الطبية المتخصصة بسرعة إنهاء كارت الخدمات المتكاملة وشهادات تأهيل ذوي الإعاقة، تدريب وتعليم المواطنين استيعاب ذوى الإعاقة ودمجهم في المجتمع والعمل على مشاركتهم فى الفعاليات الرياضية محليا ودوليا.

وأضاف "الهضيبى" أن أداء وزارة الشباب مُرضى، وهناك تقدم ملموس لوزير الشباب فى دعم الشباب ومساندة ذوى الإعاقة والأقزام، ومع وصف "الهضيبي" لوزير الشباب بـ"المحظوظ"، فعلق رئيس الشيوخ، قائلاً: "هذا نتاج جهد وتعب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدمة من النائبة حياة خطاب، بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا من النائب شـام سـويلم، مقدم طلب مناقشة عامة، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن "استيضـاح سياسـة الحكومـة مثلـه فـي وزارة الشباب والرياضـة بشأن تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.