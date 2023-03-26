شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية أكمل نجاتى يطالب بتوعية الأسر بآليات التعامل مع ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الشباب بـأن تأخذ في الاعتبار الملاحظات المتعلقة عن كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، والقادرون باختلاف".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة "استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وشدد النائب أكمل نجاتي، على ضرورة توعية الأسر المصرية بخصوص آليات التعامل مع ذوي الإعاقة أو القدرات الخاصة، مشيدا بإتباع آلية الترجمة بالإشارة أثناء احتفال التحالف الوطني "كتف فى كتف"، لافتا إلى أنه بعث برسالة من البهجة لدى الصم و البكم حيث استطاعوا ترجمة ومعرفة ما قاله الرئيس خلال الاحتفال.

وشدد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة مواجهة التنمر بما يساهم في وجود بيئة صحية للتعامل داخل مراكز الشباب".