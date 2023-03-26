شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: أصحاب القدرات الخاصة حصلوا على بطولات دولية وتم تكريمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، استعراض الجهود التي تقدمها الوزارة لذوي الإعاقة، مشيرا إلي الوزارة أصدرت قرارا بإعفاء ذوي القدرات والهمم من سداد اشتراكات العضوية فى مراكز الشباب على مستوي الجمهورية، مؤكدا أن أصحاب القدرات الخاصة حصلوا على بطولات دولية وتم تكريمهم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة "استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وقال "صبحي":"قامت وزارة الشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة ذوي القدرات والهمم فى البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية، منها إنشاء وتجهيز عدد 58 مركز تخاطب وتنمية مهارات وتعديل سلوك"، مشيرا إنه تم إطلاق مسابقة إبداع قادرون "للكشف عن المواهب الفنية أصحاب الهمم فى مجالات الإنشاد الديني والعزف الفردي والغناء الفردي".

وأوضح أنه تم إطلاق مبادرة شموس لا تغيب والمشروع القومي لترسيخ المفاهيم الصحيحة، كما استعرض صور لبعض الجهود والأنشطة التي قامت بها الوزارة للأفراد ذوي القدرات والهمم".