شكرا لقرائتكم خبر عن هدف ريال مدريد ينتقل إلى تشيلسي.. صدمة قوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الشهير فابريزو رومانو، المتخصص فى سوق الإنتقالات، أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد أنهى صفقة نكونكو، مهاجم لايبزيج الألماني الشاب، على أن يكون اللتعب أولي صفقات البلوز الصيفية للموسم الجديد.

وأضاف رومانو أن الإتفاق تم بالفعل مع اللاعب، بعد أن تم توقيع العقود بين الطرفين، على أن يقوم مسئولي تشيلسي بالإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت التقارير، أن ريال مدريد كان يرغب فى التعاقد مع المهاجم الفرنسي خلال الفترة الماضية، ولكن تمسك لايبزيج باللاعب فى ذلك الوقت أوقف محاولات ضم اللاعب.



جوهرة فرنسية فى البلوز

ووصفت بعض التقارير نكونكو بالجوهرة، خاصة أن اللاعب يقدم مستوي جيد للغاية مع فريقه الألماني، الشئ الذي جعل أعين مسئولي البلوز تقوم برصد التعاقد مع اللاعب.

الجدير بالذكر أن نكونكو قد تواجد ضمن قائمة أفضل 60 لاعب بالعالم والمقدمة من فراتس فوتبول، فى القائمة المبدئية للمرشحين للفوز بالبالون دور، فى الوقت الذي غاب ميسي عن هذه القائمة.