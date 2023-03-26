انت الان تتابع خبر التربية تحدد مواعيد الامتحانات النهائية الوزارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 ولغاية يوم الأحد الموافق 28 / 5 / 2023 ، أما امتحانات الدراسة المتوسطة ستكون يوم الخميس الموافق 1 / 6 / 2023 و تنتهي يوم السبت الموافق 17 / 6 / 2023 ، وفيما يخص موعد امتحانات الدراسة الإعدادية بفروعها كافة ستنطلق يوم الاربعاء الموافق 21 / 6 / 2023 ولغاية يوم السبت الموافق 15 / 7 / 2023".وأشارت إلى أن "أداء الامتحان بالنسبة للدراسة الابتدائية يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحاً اما موعد أداء الامتحان للدراستين المتوسطة والاعدادية سيكون عند الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق، وفي حال صادف يوم الامتحان عطلة رسمية ينقل موعد الامتحان الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن".