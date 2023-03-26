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هطول أمطار وحالوب على مناطق متفرقة من النجف (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا في النجف الاشرف، إن "العديد من مناطق المحافظة شهدت امطارا متفاوتة ومتوسطة الشدّة بالاضافة الى الحالوب".

ووثقت عدسة السومرية جانباً من هطول الامطار والحالوب على محافظة النجف الاشرف في المدينة القديمة المؤدية الى مرقد الامام علي (عليه السلام).


الصور ادناه:
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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