شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: الدستور والقانون نصا على تمكين ذوى الإعاقة والحفاظ على حقوقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى أن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة جاء تفصيلا لنصوص دستورية، حيث إن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات بل أنه خص فى هذا الأشخاص ذوى الإعاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام سويلم وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشـأن "استيضـاح سياسـة الحكومـة ممثلـة فـى وزارة الشباب والرياضـة بشـأن تطبيـق المـادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذيـة للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشـأن حقـوق الأشخاص ذوى الأعاقـة وتفعيـل دور مراكـز الشـباب وتـوفير أمـاكن ملائمـة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الأعاقـة ودمجهم مع المجتمع.

وأضاف "أبوشقة " أن المادة 81 من الدستور تحدثت عن إلتزام الدولة بحقوق ذوى الإعاقة فى نص صريح وذكرت تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

كما أكدت المادة 1 فى القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوى الإعاقة والأقزام، حيث ذكر القانون الأقزام كحالة وذوى الإعاقة حالة أخرى من خلال من خلال تمكينهم، والإهتمام بهم صحيا وتعليميا وثقافيا وترفيهيا وتعليميا ورياضيا.

وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يعمل بأحكامه العامة، حيث تضمن 7 أبواب تفصيلا عن الحقوق بل إنة أورد عقوبات جنائية كضمانة لعدم مخالفة مواد هذا القانون، وتحدثت المادة الأولى عن أهداف القانون وحماية ذوى الإعاقة، وقالت: يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتضمنت الـ7 أبواب حمايات متعددة الحق فى الصحة والتعليم والإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل والمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة والحقوق السياسية والقانونية والرياضية.

وتابع "أبو شقة": أولى القانون حماية ذوى الإعاقة وصدرت اللائحة التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018 فى 23 ديسمبر 2018,جاءت المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية والترويجية" ومن ثم هذة المناقشة تفعيل لنصوص دستورية ونصوص قانونية ولدعم ذوى الإعاقة والأقزام بما يحافظ على حقوقهم .