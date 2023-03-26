شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: القانون نظم حقوق أصحاب الهمم ويجب متابعة التنفيذ حتى لا يبقى حبر على ورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن البنية التشريعية عالجت ونظمت كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" على وضع مٌرضي ، مشددا علي أهمية الدور النيابي أيضا في ملاحقة الوزارات والجهات المعنية في إنفاذ وتطبيق القانون حتى لا يبقى الأمر حبر علي ورق.

وقال عبد الرازق، إن وزارة الشباب قامت بخطوات إيجابية وهي جلية وواضحة في شأن إنفاذ القانون، لكن الأمر يتعلق أيضا بوزارات أخرى ودورنا أن نلاحق ونتابع الجميع، مضيفاً: " نعود ونؤكد علي أنه مش أمر فردي أنما يمس 50 مليون شخص، كل فرد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدمة من النائبة حياة خطاب، بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا من النائب شـام سـويلم، مقدم طلب مناقشة عامة، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن "استيضـاح سياسـة الحكومـة مثلـه فـي وزارة الشباب والرياضـة بشأن تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.