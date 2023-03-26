شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" يوجه لجنة التضامن بتسهيل حصول ذوى الإعاقة على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أبو الفتوح عبد السميع عضو مجلس الشيوخ، أن قضية ذوى الإعاقة هى قضية فى غاية الأهمية فالدستور أولاها اهتمام كبيرا كما أن رأس الدول أولاها اهتمام كبير أيضا، لكن هناك تباطؤ فى مساعدة الفئة الضعيفة فى مصر حيث يصل عدد ذوى القدرات الخاصة إلى 15 مليون فى مصر ومن ثم يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من الحكومة بتسهيل التعامل مع هذه الفئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام سويلم وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشـأن "استيضـاح سياسـة الحكومـة ممثلـة فـى وزارة الشباب والرياضـة بشـأن تطبيـق المـادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذيـة للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشـأن حقـوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيـل دور مراكـز الشـباب وتـوفير أمـاكن ملائمـة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقـة ودمجهم مع المجتمع، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

و قالت رشا إسحاق عضو مجلس الشيوخ، إن هناك ما يزيد عن 12 مليون شخص معاق فى مصر بما يعنى أن هناك أكثر من 36 مليون مصرى قوام الأسر التى يتواجد بها ذوى الإعاقة ومن ثم يجب أن يكون هناك تحرك أكبر لتفعيل حقوق ذوى الإعاقة كما طالبت بالاهتمام بمراكز الشباب فى المحافظات النائية على اعتبار أنها مراكز تطوير وتفكير مع تسهيل اشتراك الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما طالبت "إسحاق"، بوضع خطة من الدولة لتفعيل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

بدوره قال المهندس حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تفعيل حقوق ذوى الإعاقة فى الأندية أو مراكز الشباب أمر هام مطالبا وزارة الشباب والرياضة بزيادة تسهيل اشتراك ذوى الإعاقة فى الاشتراك فى الأندية ومراكز الشباب.

أضاف الخولى أن وزارتا التضامن والصحة عليهم أن يجلسا سويا ويشرحا لنا لماذا توجد صعوبة فى استخراج كارنيه ذوى الإعاقة فبالرغم من أنه يجب أن يكون هو الكارنيه الأسهل، حاليا هو الكرانيه الأصعب فى الاستخراج رغم أن الإعاقة تكون واضحة على الشخص نفسه وفى بعض الحالات تحتاج إلى شهور وشهور ومن ثم يجب أن يكون هناك تحرك فى هذا الصدد.

وتابع: نعلم أنه فى بعض الأحيان قد يستغل هذا الكارنيه بشكل خاطئ مثلا فى حق اقتناء ذوى الاحتياجات الخاصة للسيارات وهنا نستطيع أن "نقطع رقبة كل من تسول له نفسه أن يحصل على حق منحته الدولة لهذه الفئة" من خلال تغليظ العقوبات فى هذا الصدد.

بدوره أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أنه يجب أن يكون للمجلس دور فى هذا الأمر موضحا أن المسألة أعمق فى جراحها لأنها تمس أسر كثيرة جدا مناشدا لجنة التضامن أن تبدأ بدورها فى هذا الأمر.

وقال إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن العصر الذى نعيش فيه يهتم كثيرا بذوى الاحتياجات فالرئيس السيسى أعلن عن عام 2018 ليصبح عام ذوى القدرات الخاصة كما أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذه الفئة مطالبا بخروج توصية من المجلس بتسهيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة ليكون مجلسنا هو الموجه بالتحرك للتوصية بزيادة منافذ تسهيل استخراج هذه البطاقات.