نائب التنسيقية محمد عمارة: رقمنة مراكز الشباب تنعكس بالنمو على الرياضة

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القاهرة - سامية سيد - دعا النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى رقمنة الخدمات داخل مراكز الشباب، مؤكدا أن رقمنة الخدمات داخل مراكز الشباب سوف تنعكس على الرياضة المصرية بالنمو، داعيا لإطلاق مشروع كابيتانو مصر لذوى الإعاقة، لاكتشاف مواهب الرياضة للأشخاص ذوى الإعاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة "استيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وقال" عمارة "إن الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الشباب تولى لذوى الإعاقة اهتماما خاصا، كما أن الدستور المصرى كفل ممارسة الرياضة لجميع المصريين ولم يفرق بين الأشخاص العاديين والأشخاص ذوى الإعاقة".

وأشار "عمارة" إلى أن المصريين خلال مشاركتهم فى دورة الألعاب البارالمبية الصيفية بطوكيو أبهرونا، وكانوا بمثابة فخر لنا جميعا، مؤكدا أن قانون 10 لسنة 2018 يتضمن حقوقا كاملة لأشخاص ذوى الإعاقة ".

وأضاف:" أتمنى من الحكومة أن تعمل على ماكينة خدمات وزارة الشباب، بحيث يكون لدينا بيانات ومعلومات، مما يسهل عملية الكشافة للاعبين، مما ينعكس بالنمو على الرياضة المصرية ".

كما دعا أن يتم تطبيق مشروع كابيتانو مصر للأشخاص ذوى الإعاقة".