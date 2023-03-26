انت الان تتابع خبر 5 ظواهر فلكية "مذهلة" يمكنك مشاهدتها بالعين المجردة في رمضان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هذا لا يتطلب تلسكوبات ومناظير، يكفي أن تخرج إلى الشرفة أو تصعد إلى السطح لتراها بأم عينيك، وتتحدث وسائل إعلام عن هذه الظواهر

الزهرة والقمر

حدثت أول هذه الظواهر مساء يوم 24 اذار حيث كان من الممكن رؤية هلال القمر المتنامي فوق جسم سماوي لامع على شكل نجمة، هذا الجسم السماوي هو كوكب الزهرة، والذي سيستمر في الظهور في سماء الليل لعدة أشهر.



كوكب الزهرة هو ألمع جسم في سماء الليل بعد القمر. يعود سطوع هذا الكوكب إلى حقيقة أنه محاط بسحب كثيفة ذات انعكاسية عالية. إنها تعكس ضوء الشمس مثل المرآة، وهذا هو سبب تألق كوكب الزهرة أكثر من الكواكب الأخرى.

المريخ

في مساء يوم 28 اذار، سيقترب القمر من المريخ الأحمر اللامع إلى أقرب مسافة ممكنة.

منذ العصور القديمة، ارتبط كوكب المريخ بالدم والحرب. نحن نعلم الآن أن اللون الأحمر للكوكب ليس سوى الصدأ الذي تشكل بسبب تفاعل الحديد مع الأكسجين.

قلب العقرب

في صباح يوم 10 نيسان، يمكنك رؤية هلال القمر المتضائل جنبًا إلى جنب مع النجم الأحمر الساطع أنتاريس. هذا عملاق أحمر سوف ينفجر في غضون بضعة آلاف أو ملايين السنين. أنتاريس هو ألمع نجم في كوكبة العقرب.

عطارد والزهرة والثريا

في مساء يوم 11 نيسان، يمكن رؤية كوكب عطارد فوق الأفق الغربي، بالعين المجردة، سيكون من الممكن مشاهدة ظاهرة فلكية مذهلة أخرى - اقتران الزهرة والثريا. إنه عنقود نجمي مفتوح يحتوي على مئات الأجرام السماوية، ولكن يمكن رؤية سبعة منها فقط. تشبه الثريا في شكلها المربع في الدب الأصغر.

شهب الأسديات

في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، يمكن رؤية زخة نيازك شهب الأسديات، التي تحدث كل عام من 16 إلى 25 أبريل. ستكون الذروة في ليلة 22-23 أبريل. وسبب تلك الزخة هو مرور الأرض أثناء دورتها المعتادة حول الشمس ببقايا مذنب يدعى "تاتشر"، والذي يدور حول الشمس مرة كل حوالي 415 سنة.

