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الاطاحة بـ 4 متهمين بتجارة الأعضاء البشرية في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناء على معلومات استخباريه دقيقة وبكمين محكم تمكنت مفارزنا من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالأعضاء البشرية متكونة من اربع اشخاص".

واشارت الى ان "عملية القاء القبض تمت اثناء نقلهم شخص لبيع أعضاء البشرية من محافظة صلاح الدين الى محافظة السليمانية"، مضيفة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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