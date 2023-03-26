انت الان تتابع خبر الاطاحة بـ 4 متهمين بتجارة الأعضاء البشرية في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناء على معلومات استخباريه دقيقة وبكمين محكم تمكنت مفارزنا من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالأعضاء البشرية متكونة من اربع اشخاص".

واشارت الى ان "عملية القاء القبض تمت اثناء نقلهم شخص لبيع أعضاء البشرية من محافظة صلاح الدين الى محافظة السليمانية"، مضيفة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

