شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. تنسيقية شباب الأحزاب ترصد جهود الدولة فى دعم العمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لدعم العمل الأهلي، وذلك من خلال عدة خطوات أولها صدور قانون لتنظيم العمل الأهلي منح حق التأسيس بالإخطار، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتنمية القدرات المؤسسية للجمعيات، ودفع التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني.

ورصدت التنسيقية من خلال انفوجراف، جهود الدولة المصرية في دعم العمل الأهلي، ردا على التقرير النصف سنوي المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات، مؤكدة أنه تم إطلاق عام 2022 للمجتمع المدني وتدشين التحالف الوطني للعمل التنموي في مارس 2022.











