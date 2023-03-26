شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للشيوخ.. ورئيس المجلس ممازحا النواب: صحتكم جاية على رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، ومازح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، الأعضاء، قائلا:" كل سنة وأنتم طيبين صحتكم جاية علي رمضان"، مخاطبا أحد الأعضاء قائلا:" خد إجازة كما تريد".

ومن المقرر أن يناقش خلال جلسته، طلـب مناقشـة مقـدم مـن النائب هشـام سـويلم، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن "استيضاح سياسـة الحكومـة ممثلـة فـى وزارة الشباب والرياضـة بشأن تطبيـق المـادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذيـة للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشـباب وتوفير أمـاكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وذكر النائب في طلب المناقشة أن مراكز الشباب والنوادي لها دور فعال في دمج وتفعيل دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم المحلي، مشيرا إلى أن مشكلة المعاق والإعاقة تكمن في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة التي تضع قيودا وعقبات نجدها غير مبررة ولا تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية والرياضية.

وتابع قائلا: تشير العديد من الأبحاث إلى أن مشكلات المعاق الحياتية والتوافقية لا ترجع إلى الإصابة أو الإعاقة في ذاتها بل تعود بالأساس إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم.

وأضاف: للرياضة أهمية كبيرة في حياة الجميع فالإسلام حثنا على الاهتمام بأبنائنا ورعايتهم وتدريبهم وعلينا أن نعمل جميعا بقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) "علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل" ولم يحدد أبناء معينين بل كل الأبناء دون استثناء لذلك فإن الرياضة كما هي مهمة للطفل الطبيعي فهي أكثر أهمية للطفل المعاق مضيفا لا شك في أن الإعاقة تؤثر على صاحبها سواء كان مولود بها أو طارئة نتيجة حادث أو مرض تعرض له فهي تقلل من قدرته وتؤثر على نفسيته وتجعل صاحبها غيرقادرعلى الاندماج مع المجتمع، لأنه يشعر دائما بالعجز والضعف من داخله وهذا يؤثر عليه بالانطواء والهدوء والإنزراء عن مجتمعه ومن حوله مضيفا كل ما تقدم كان بالماضي أما الآن فاختلفت نظرة المعاق إلى نفسه وبذلك استطاع أن يغير نظرة العالم إليه وهذا أثر عليه بالإيجاب فاستطاع أن يكشف في نفسه ما يدفعه إلى الأمام.

وأشار إلى ضرورة أن يعلم كل معاق أن لديه الطاقات الكثير الكامنة التي تنمو بالتدريب السليم والحقيقي وأن جميع الفئات ما عدا الإعاقة الشديدة جدا تستطيع أن تمارس الرياضة وكلما كان التدخل الرياضي مبكرا كلما كان هذا أفضل حيث إن التأهيل الرياضي له أثر كبير على كل من العلاج الطبيعي والوظيفي، فلا يوجد سن معين لممارسة الرياضة ولا جنس أو نوع فللكل الحق في ممارسة الرياضة.

وتابع قائلا:" أولت الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما كبيرا وأصبحوا خلال الثماني سنوات الأخيرة على أجندة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية حتى أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا باعتبار عام 2018 عام ذوي الإعاقة وصدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة الذي منحهم حزمة حقوق ومكتسبات غير مسبوقة ومن قبل سلك نص الدستور في المادة 52 على أن المواطنين أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق.. والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسى".

ومن المقرر أن ينظر المجلس أيضا 12 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وتشمل 4 تقارير للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائـب عمـر زايـد بشـأن " انشـاء مطلـع ومنـزل على الطريـق الـدائري بمنطقـة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة " و النائـب إبـراهيم شحاتة ، بشـأن “نقـل الأسـواق الموجـودة داخـل مـدينـة القـريـن إلـى المكان المقترح والمخصص لنقل السوق الجديدة بمدينة القرين – الشرقية و النائـب إبـراهيم شحاتة ، بشـأن "تطـوير وازدواج الطـريـق الـذي يـربط مركـز أبـو حـمـاد ومركـز فـاقوس فـي الطـريـق علـى ترعـة السـعيدية ابتـداء مـن كـوبري العـزازي إلـي قريـة أبـو شـلبـي مـرورا بمدينـة القـرين" ، و" تطـوير ورفع كفاءة الطريـق مـن القـريـن الـى فاقوس مرورا بالطويلة والصوالح" والنائب مؤمن معاذ، بشأن " عودة طائرة مصر للطيران إلى الوادي الجديد".