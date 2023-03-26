شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يخون برشلونة وينتقل إلى هذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، يجهز لخيانة برشلونة خلال المرحلة القادمة، حيث يري اللاعب أن لديه فرصا جيدة للإنتقال إلى اليونايتد خلال المرحلة القادمة.

فى الوقت الذي يرغب فيه مسئولي الشياطين الحمر فى التعاقد مع اللاعب، خاصة أن الفريق الباريسي لن يعارض مسألة رحيله، فى حالة إذا ما تلقي اللاعب عرضا ماليا ضخما.

وتعد هذه الفرصة الأخيرة لباريس، فى الحصول على مقابل مادي ضخم من أجل اللاعب، يأتي ذلك فى ظل تقدم المرحلة العمرية للاعب، مما يضعف من حظوظ إنتقاله فى المواسم المقبلة.



راشفورد يفسد صفقة نيمار

وتعد رغبة باريس فى إستقدام راشفورد، أحد النقاط الفارقة فى تأخر الحسم بين مسئولي اليونايتد والفريق الفرنسي بشأن إنتقال نيمار إلى مانشستر، مما يجعل باريس يفكر فى إتمام صفقة تبادلية ضخمة مع الشياطين الحمر.

ولكن فى المقابل يري مسئولي اليونايتد وجهازه الفني، أن راشفورد غير قابلا للمساس، حتى وإن تم عرض ميسي فى هذا الإنتقال، فلن يتغير موقف الفريق الإنجليزي، فى الإبقاء على الدولي الإنجليزي.