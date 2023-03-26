شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الإمارات ونائبه يهنئان رئيس بنغلاديش بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس محمد عبد الحميد.



وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى شيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية.