الزلزال كشف ما يحدث في تركيا.. أردوغان يضع حجر الأساس لبناء مستشفيات ومبان سكنية.. والمعارضة تكذبه وبالدليل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

يبدو أن كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا الشهر الماضي أشعلت سباق الانتخابات الرئاسية في البلاد، بين الرئيس رجب طيب أردوغان من جهة، والمعارضة التركية من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي نشرت فيه وسائل الإعلام الرسمية صورا للرئيس رجب طيب أردوغان وهو يشارك في وضع حجر أساس لبناء مستشفيات ومبان سكنية جديدة لمتضرري الزلزال في ولاية هاتاي، فندت المعارضة التركية تلك الصور واصفة إياها بـ "المزاعم" و"دعاية انتخابية".

ونشر الصحفي التركي يوسف الشريف عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر" فيديو ظهر في جانب منه أردوغان وهو يلقي بكلمة عن بناء مبانٍ سكنية و4 مستشفيات لمتضرري الزلزال في هاتاي، وفي الجانب الآخر يتم وضع حجر الأساس في مكان ما لم تتضح معالمه أو موقعه.

وفي نهاية الفيديو، تظهر صورة من موقع البناء، حيث تبين أن المكان خال ولا يتضمن سوى بعض قطع الحديد وعدد من اللافتات.

وعلّق الصحفي التركي على الفيديو بالقول: "فيديو مثير جدا ويوضح الكثير من الامور في تركيا، الرئيس اردوغان يضع حجر الاساس لبناء مستشفى جديد كبير ويحتمل الزلازل في هاتاي، التصوير كان من خلال زوايا ضيقة خلال وجود أردوغان، المعارضة ذهبت وصورت المكان في اليوم التالي ليظهر حقيقة هذا المشروع الكبير".

ووفقا لقناة "تي آر تي" التركية، فقد أقيمت في مدينة إسكندرون يوم الجمعة الماضي مراسم وضع حجر أساس المباني السكنية للمتضررين من كارثة الزلزال ولمستشفيات "إسكندرون" و"دفنة" و"أنطاكية" و"الطوارئ".

وفي كلمة ألقاها خلال المراسم، قال أردوغان: "اليوم وضعنا حجر الأساس لمستشفيات أنطاكيا بسعة 400 سرير، وإسكندرون 600 سرير، والطوارئ 200 سرير، ودفنة 300 سرير".

وأضاف الرئيس التركي: "سيجري إنشاء مدينة طبية في منطقة غُلدران بهاطاي بسعة ألف سرير"، متابعا: "لن نغادر مناطق الزلزال حتى تُضمد كل الجروح ويعاد بناء ما دُمر على نحو أفضل".

وانطلقت الحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، وتستمر حتى يوم 13 مايو المقبل الذي يعرف بـ"يوم الصمت"، وهو يسبق الانتخابات المقررة في 14 مايو.

والمرشحون للانتخابات الرئاسية التركية حتى الآن:

1-رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم.. وهو مرشح "تحالف الشعب" الحاكم.

2-كمال كيليتشدار أوغلو، هو زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، مرشح "تحالف الأمة" المعارض.

3-فاتح أربكان، رئيس حزب الرفاه من جديد/ اليميني المحافظ، وهو حزب مستقل أقرب للمعارضة.

4-سنان أوغان، مرشح تحالف "آتا" القومي اليميني المتطرف، وهو من المعارضة.

5-دوغو بيرنتشيك، رئيس حزب وطن، الاشتراكي القومي اليساري (أقرب للتحالف الحاكم).

6-عرفان أوزون، رئيس حزب العدالة والاتحاد (حزب صغير جدا).

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير الماضي، أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير.