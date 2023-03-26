للمتقاضين فى سوق العقارات.. يعنى إيه دعوى مستعجلة؟.. عن "برلمانى"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتقاضين في سوق العقارات.. يعنى إيه دعوى مستعجلة؟"، اسعرض خلاله ما يُطلق عليه "الدعوى المستعجلة" وهى دعوى ترفع من الطرف المتضرر لإثبات حالة معينة، و3 شروط لرفعها، والقاضي يحدد ما إذا كان هناك استعجال أم لا، حيث يلجأ إليها أصحاب الحقوق الذين يسعون للحصول على أحكام سريعة لحل مشاكلهم وأزماتهم، فإذا كانت الدعوى هي الوسيلة القضائية لحماية الحقوق، فمن خلال الدعوى يستحصل صاحب الحق علي حكم يحمي هذا الحق ويرده إلى صاحبه، فإن بعض الحقوق تحتاج إلى تدخل سريع بحيث يكون المطلوب حماية سريعة لحق ما، هذا التدخل السريع انشأ له ما اصطلح علي تسميته بالقضاء المستعجل.

ويكون القضاء المستعجل علي النحو السابق هو أليه حماية سريعة لبعض الحقوق، ويرى المشرع أن الاکتفاء بالالتجاء إلى القضاء العادي واتباع إجراءاته ومواعيده قد يکون غير منتج في کثير من الحالات وحتى تکون حماية القضاء وافية بقدر الإمکان أن يتاح للخصوم فرصة الالتجاء للقضاء في أقل موعد ممکن وفي أي وقت وبغير تقييد في الإجراءات العادية للحصول على قرار يصون مصالحهم دونما التعرض لحقهم الذي يبقي النزاع بشأنه قائما ليأخذ طريقه العادي أمام المحاکم المختصة، وإليكم التفاصيل كاملة:

للمتقاضين في سوق العقارات.. يعنى إيه دعوى مستعجلة؟.. دعوى ترفع من الطرف المتضرر لإثبات حالة معينة.. و3 شروط لرفعها.. والقاضي يحدد ما إذا كان هناك استعجال أم لا.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

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