شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة الشيوخ" تناقش توعية الشباب بمخاطر الأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة موضوع جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم وتمكين الشباب والتوعية بأهمية مخاطر الأمن السيبراني، وسط حضور ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن تستعرض لجنة الزراعة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة بصدد الدراسة المحالة بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ جلساته، اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته، طلـب مناقشـة مـقـدم مـن النائب هشـام سـويلم، وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشـأن "استيضـاح سياسـة الحكومـة ممثلـة فـى وزارة الشباب والرياضـة بشـأن تطبيـق المـادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذيـة للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشـأن حقـوق الأشخاص ذوى الأعاقـة وتفعيـل دور مراكـز الشـباب وتـوفير أمـاكن ملائمـة لممارسة الأنشطة الرياضية والأجتماعيـة للأشخاص ذوى الأعاقـةودمجهم مع المجتمع.